«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» и вышел в финал Единой Лиги ВТБ

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань» в седьмом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Игра в Петербурге завершилась со счетом 94:75.

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После первой половины счет был 38:37 в пользу петербуржцев.

Самым результативным игроком у «Зенита» стал Дуэйн Бэйкон (34 очка), у «Локомотива-Кубани» - Патрик Миллер (15 очков).

В серии со счетом 4:3 победил «Зенит». В финале петербургский клуб сыграет с ЦСКА. «Локомотив-Кубань» в серии за 3-е место встретится с УНИКСом.