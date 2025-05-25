«Миннесота» победила «Оклахому» в матче плей‑офф НБА с разницей в 42 очка

Баскетболисты «Миннесота Тимбервулвс» переиграли «Оклахома‑Сити Тандер» в третьем матче полуфинальной серии НБА. Встреча состоялась в Миннеаполисе и завершилась со счетом 143:101.

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В каждой из четвертей хозяева забивали более 30 очков. Самым результативным у «Тимбервулвс» стал защитник Энтони Эдвардс, у которого 30 очков, девять подборов, шесть передач и два перехвата.

Ни один баскетболист «Оклахомы» не добрался до отметки в 20 очков за матч. «Миннесота» сократила отставание в серии до четырех побед и проигрывает со счетом 1:2. Четвертый матч состоится в Миннеаполисе 26 мая (27 мая по московскому времени).