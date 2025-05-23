Результаты игрового дня плей-офф НБА 23 мая

В ночь с 22 на 23 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошел один матч сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялась встреча серии 1/2 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с её итоговым результатом.

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Все результаты игрового дня НБА 23 мая

«Оклахома-Сити Тандер» — «Миннесота Тимбервулвз» — 118:103 (счёт в серии 2-0).

Самым результативным игроком матча стал лидер «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету канадского баскетболиста 38 очков и восемь результативных передач.

У «Миннесоты» самым результативным стал Энтони Эдвардс. В активе американца 32 очка, девять подборов и шесть результативных передач.