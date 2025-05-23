Игрок НБА разбил нос судье

Атакующий защитник «Оклахома-Сити Тандер» Лугенц Дорт случайно ударил судью во время матча. Инцидент произошёл во второй игре финальной серии НБА Западной конференции между «Оклахомой» и «Миннесотой Тимбервулвз» (118:103, 2-0 в серии). Дорт задел арбитра Скотта Фостера во время вбрасывания спорного мяча.

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В результате матч были вынуждены прервать на несколько минут, так как в результате удара у Фостера пошла кровь из носа. Арбитру потребовалась медицинская помощь.

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Третий матч между командами состоится 25 мая в Миннеаполисе. Начало игры запланировано на 3:30 по московскому времени. Серия будет продолжаться до четырёх побед.