Единая лига представила символическую пятерку 1/2 финала

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам полуфинальных серий.

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Символическая пятёрка полуфинальных серии Единой лиги:

Патрик Миллер («Локомотив-Кубань»);

Дуэйн Бэйкон («Зенит»);

Исмаэль Бако (УНИКС);

Каспер Уэйр (ЦСКА);

Трент Фрейзер («Зенит»).

Напомним, в полуфинале встречались ЦСКА и УНИКС, а также «Зенит» и «Локомотив-Кубань». Армейцы победили казанцев в четырёх матчах, а клубу из Санкт-Петербурга для выхода в финальную серию потребовалось семь игр. Финальная серия начнётся 27 мая в Санкт-Петербурге. Серия за бронзу стартует днём ранее в Казани.