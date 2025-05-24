Чайлдс назвал Джордана одним из самых «грязных» игроков в истории НБА

Известный экс-игрок НБА Крис Чайлдс считает, что легендарный баскетболист «Чикаго Буллз» Майкл Джордан является одним из самых «грязных» игроков в истории лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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