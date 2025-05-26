Одна из самых титулованных баскетболисток России завершила карьеру

Трехкратная победительница баскетбольной Евролиги в составе УГМК Елена Беглова объявила о завершении карьеры.

"На данный момент закончила карьеру. Но так, как это уже в третий раз, то ничего нельзя говорить наверняка", - сказала 37-летняя спортсменка в интервью "Спорт-Экспрессу".

В ходе карьеры Беглова выступала за такие клубы, как "Звезды Тринты", "Динамо" из Московской области, "Москва", "Энергия", "Надежда" и УГМК. В составе екатеринбургской команды трижды становилась чемпионкой Евролиги, пять раз побеждала в чемпионате страны. С "Надеждой" доходила до финала Евролиги и завоевала серебряную и бронзовую награды первенства страны.