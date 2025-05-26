Give Me Sport представил топ-10 высокооплачиваемых игроков сезона-2024/2025 НБА

Чемпионат.com

Издание Give Me Sport опубликовало данные о гонорарах ведущих баскетболистов лиги НБА.

Опубликован топ-10 самых высокооплачиваемых игроков сезона НБА
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Предлагаем вашему вниманию топ-10 самых высокооплачиваемых игроков в сезоне-2024/2025 лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

1. Стефен Карри «Голден Стэйт Уорриорз» — $ 55,761,216;

2. Никола Йокич «Денвер Наггетс» — $ 51,415,938;

3. Джоэл Эмбиид «Филадельфия Сиксерс» — $ 51,415,938;

4. Брэдли Бил «Финикс Санз» — $ 50,203,930;

5. Кевин Дюрант «Финикс Санз» — $ 49,856,021;

6. Девин Букер «Финикс Санз» — $ 49,205,800;

7. Пол Джордж «Филадельфия Сиксерс» — $ 49,205,800;

8. Кавай Леонард «Лос-Анджелес Клипперс» — $ 49,205,800;

9. Джейлен Браун «Бостон Селтикс» — $ 49,205,800;

10. Карл-Энтони Таунс «Нью-Йорк Никс» — $ 49,205,800.

Баскетбол
Стефен Карри
Джейлен Браун
Брэдли Бил
Пол Джордж
Никола Йокич
Кевин Дюрант