Шей Гилджес-Александер обновил личный рекорд результативности в плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер принял участие в четвёртом матче финала Западной конференции плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда одержала победу со счётом 128:126 (3-1).

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Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 40 очков (13 из 30 с игры, где 2 из 7 — трёхочковые; 12 из 14 — штрафные), 10 результативных передач и девять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Таким образом, 26-летний баскетболист улучшил свой личный рекорд по набранным очкам в матчах плей-офф НБА. Ранее Гилджес-Александр уже набирал по 38 очков в рамках текущего розыгрыша — в играх против «Мемфис Гриззлис» и «Миннесоты Тимбервулвз».