Эксперт объяснил, почему Егор Демин не нужен «Чикаго Буллз»

Эксперт издания Pippen Ain't Easy Эндрю Хэнлон поделился мнением о потенциальном выборе клубом НБА «Чикаго Буллз» 19-летнего российского игрока Егора Дёмина на драфте североамериканской лиги 2025 года.

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