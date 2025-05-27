Издание из США назвало клуб НБА, в котором Демин может стать звездой

Североамериканской спортивный сайт Cluth Points обновил прогноз к предстоящему драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоится в ночь на 26 июня. По мнению издания, 19-летний российский баскетболист Егор Дёмин может оказаться в «Бруклин Нетс», будучи выбранным под общим восьмым номером.

© Чемпионат.com