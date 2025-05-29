Что нужно сделать БК ЦСКА и «Зениту», чтобы выиграть титул?

Разбираем все важнейшие факторы финала Единой лиги.

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Сегодня состоится второй матч финальной серии между ЦСКА и «Зенитом». Первая встреча прошла по захватывающему сценарию: петербуржцы провалили стартовые полторы четверти, но затем бросились в погоню и довели дело до напряжённой концовки. Суперзвёздное выступление Дуэйна Бэйкона в заключительной десятиминутке едва не принесло хозяевам победу, однако ментальная устойчивость и опыт армейцев сыграли решающую роль в концовке.

Матч можно будет посмотреть на официальном сайте Единой лиги, а также на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию, в которой отразит все ключевые события встречи. Начало — в 19:30 мск.

В любом случае остаётся надежда, что этот финал станет одним из самых равных и насыщенных за последние годы. В 2022 году эти команды уже выдали настоящий триллер — есть шанс, что мы снова увидим нечто подобное. По крайней мере, давайте признаем: у обоих клубов реальные шансы на титул. А раз чемпионство может достаться как ЦСКА, так и «Зениту», давайте задумаемся: что нужно сделать каждой из команд, чтобы выиграть золото?

Что нужно сделать «Зениту»?

Помочь Дуэйну Бэйкону в нападении

Дуэйн Бэйкон проводит очень яркий плей-офф, несмотря на провальные отрезки и даже целые матчи. Порой он выглядит так, будто пригодился бы не только топ-клубам Евролиги, но и некоторым командам НБА. Но в итоге «Зенит» начинает чрезмерно зависеть от американца. Достаточно вспомнить краснодарские матчи серии с «Локо», где у форварда совсем ничего не получалось. Результат? Три поражения из трёх в гостевых встречах.

Кто должен помочь Дуэйну? Конечно же, Трент Фрейзер, который уже выдал несколько сильных матчей в этом плей-офф. Когда Бэйкон устаёт или садится на скамейку, атаке «Зенита» придают свежести Алексей Швед и Алекс Пойтресс. Сколько уже они оформили ярких аллей-упов! Да и в целом с ними на площадке мяч у сине-бело-голубых двигается гораздо живее. Швед по-прежнему остаётся отличным плеймейкером, но точность его бросков пока оставляет желать лучшего. Если заслуженный ветеран начнёт попадать чаще и эффективнее, это станет своевременным подспорьем для петербуржцев.

Сохранить преимущество домашней площадки

По мнению букмекеров, самый вероятный исход серии — 4-2 в пользу ЦСКА. Почему не семь матчей, если разница между командами невелика? Всё просто: решающая встреча, если до неё дойдёт, пройдёт в Санкт-Петербурге, а «Зенит» дома играет очень уверенно.

Тем не менее первый матч на своей площадке уже проигран — символическое преимущество домашнего паркета перешло к ЦСКА. «Зениту» крайне важно не уступать по итогам первых четырёх встреч. Даже при счёте 2-2 петербуржцы окажутся в более выгодном положении, чем соперник, ведь две из оставшихся трёх возможных игр состоятся в Санкт-Петербурге. Не зря же зенитовцы боролись за первое место в регулярке!

Усмирить свои эмоции

Уже не раз по ходу этого плей-офф мы видели, как петербуржцы буквально взрываются эмоционально. История с Винсом Хантером, пожалуй, самая яркая, однако недавний инцидент с Хавьером Паскуалем напрямую повлиял на исход. Именно из-за поведения главного тренера «Зенита» Мело Тримбл в решающий момент встречи получил право на два дополнительных штрафных.

И дело не только в подобных эпизодах. Игроки петербуржцев нередко подвержены эмоциям — и это влияет на игру. Команда может сбиться на отрезки: появляются необязательные ошибки, потери, странные броски. А ведь ментальная устойчивость — одна из главных сильных сторон ЦСКА. Если «Зенит» хочет выиграть титул, то необходимо доказать, что в этом компоненте петербуржцы не уступают сопернику.

Что нужно сделать ЦСКА?

Чаще доверять Аврамовичу

Три звезды на задней линии — это, с одной стороны, роскошь, а с другой — головная боль. В начале сезона Андреас Пистиолис пробовал разные варианты ротации, и в итоге на роль запасного согласился Алекса Аврамович — несмотря на то что серб приехал в Россию в статусе героя Олимпиады-2024.

Этой весной Аврамович нередко проводит на паркете менее 20 минут, хотя нельзя сказать, что его форма вызывает нарекания. Даже если мы признаём, что Каспер Уэйр и Мело Тримбл более остры и эффективны в плане набора очков (что не факт), то серб умеет приносить пользу команде в других аспектах — прежде всего в защите и благодаря отличному видению площадки.

Улучшить контроль мяча

Если и искать слабое место у ЦСКА, то это контроль мяча. Во всех трёх проигранных матчах с «Зенитом» по ходу регулярного чемпионата армейцы допускали больше потерь, чем соперник. Даже в первом матче финальной серии москвичи «обошли» петербуржцев в этом компоненте.

Да, в какой-то степени это следствие атакующего стиля команды, однако потерь у ЦСКА действительно бывает слишком много. Вспомните недавнюю серию с УНИКСом — там в плане контроля мяча у армейцев на некоторых отрезках случалась настоящая катастрофа. Казанцы, правда, не смогли должным образом воспользоваться этими подарками, но «Зенит» такое не простит.

Продолжать провоцировать «Зенит» на фолы

Одним из ключевых факторов победы ЦСКА в первом матче стало количество исполненных штрафных: армейцы пробили их ровно в два раза больше — 28 против 14. И это на площадке соперника, где судьи, как правило, в спорных ситуациях чаще склоняются в пользу хозяев. Дело не в теориях заговора, а в элементарной психологии и давлении трибун. Однако позавчера всё вышло наоборот.

Ранее мы уже говорили об эмоциональности «Зенита» — это, пожалуй, самая уязвимая сторона, безусловно, очень талантливой команды. Можно даже утверждать, что по составу петербуржцы выглядят мощнее москвичей. Но именно за счёт хладнокровия и опыта ЦСКА способен переиграть любого, даже более звёздного соперника. Что бы ни происходило в этой серии, армейцам нужно продолжать верить в себя и сохранять спокойствие, пользуясь нервозностью и нестабильностью оппонента.