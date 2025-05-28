20-летний российский баскетболист может перейти в NCAA

20-летний центровой «Зенита» Егор Рыжов ведёт переговоры с университетом Florida State, выступающим в Национальной ассоциации студенческого спорта. Об этом информирует телеграм-канал «Мутко против».

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По сведениям источника, Университет штата Флорида уже предложил контракт российскому баскетболисту.

Отмечается, что ещё месяц назад Рыжову якобы предлагали соглашение в пять раз больше нынешнего в другом университете. Стороны тогда не смогли договориться, так как представители игрока не пришли к консенсусу по вопросу о выплатах за посреднические услуги. В настоящий момент все топовые университеты NCAA сформировали свои составы и не могут предложить большие контракты.