Зачем израильский баскетбольный клуб собрался играть в России?

Мы такого не ожидали. Никто не ожидал.

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Действующие чемпионы Еврокубка. Если бы несколько лет назад кто-то предположил, что тель-авивский «Хапоэль» может перейти в российскую баскетбольную лигу, это вызвало бы лишь снисходительную улыбку. Сегодня подобная перспектива уже не кажется столь фантастической — скорее, она порождает множество вопросов. После недавнего намёка владельца клуба Офера Янная на возможный переход в другую лигу израильским СМИ стало известно, что наибольший интерес к «Хапоэлю» проявляет именно Единая лига ВТБ. То, что ещё недавно выглядело невероятным, начинает приобретать вполне реальные очертания.

Выбор Лиги ВТБ не случаен. Здесь выступают команды, которые давно не участвуют в еврокубках, но по-прежнему сохраняют высокий уровень — ЦСКА, «Зенит», УНИКС и «Локомотив-Кубань». Главное же — это класс соревнования. Источник вежливо напоминает, что в 2018 году ВТБ была признана второй по силе лигой Европы после Евролиги, а призовые чемпиона, как утверждают израильские коллеги, достигают почти миллиона шекелей. Однако, пожалуй, самый существенный аргумент — готовность лиги проводить матчи с «Хапоэлем» даже в Тель-Авиве. Если Евролига при любой нестабильности переносит встречи из Израиля, то в ВТБ к этому относятся иначе. В условиях сложной обстановки в регионе это приобретает особое значение.

Для «Хапоэля» такой переход — не просто шаг к новому уровню, но и своего рода освобождение от ограничений. ВТБ предлагает не только плотную конкуренцию и относительно стабильный календарь. Болельщики на трибунах «Яд Элияху» наверняка предпочтут приезд ЦСКА вместо очередной встречи с «Галиль Элионом». Впрочем, и минусы очевидны: сложная логистика, разрыв с привычными соперниками и, конечно, потеря дерби с «Маккаби» — отдельного бренда в израильском баскетболе.

Внутри клуба тем временем идёт тщательный анализ перспектив. С одной стороны — спортивные выгоды, с другой — новые инвестиционные горизонты. Офер Яннай открыто заявляет о международных амбициях своего проекта. В теории выход на восточноевропейский рынок способен привлечь свежих партнёров, особенно в условиях ослабевающего интереса европейских брендов. Российские компании, несмотря на санкционное давление, активно рассматривают спорт в целом как эффективный канал для коммуникации. Для «Хапоэля» это шанс стать витриной для новых возможностей.

К тому же клуб уже заложил прочную основу для возможного перемещения в новую лигу. Приглашение Маноса Пападопулоса, спортивного директора «Зенита» и человека, продолжающего поддерживать тесные контакты с руководством ВТБ, — важный стратегический ход. Это не просто консультант с солидным опытом, а своего рода внутренний компас, способный провести клуб сквозь неизбежные сложности. Без его участия идея перехода наверняка едва ли дошла бы до серьёзного обсуждения. Однако, по сведениям инсайдеров, такие разговоры уже давно ведутся — пусть и без лишнего шума, но весьма последовательно.

Особый интерес будет вызывать позиция самой ВТБ. В отличие от многих международных организаций, предпочитающих держаться в стороне от политических вопросов, лига, по сведению источника, открыто выражает готовность принять израильский клуб, проводить встречи в Тель-Авиве и поддерживать его участие. По сути, наша лига предлагает «Хапоэлю» стать своеобразным мостом между странами, системами и подходами.

В современном спорте такие роли встречаются редко, но они исключительно ценны. Окончательное решение, судя по всему, будет принято после завершения сезона, который может закончиться уже на следующей неделе. Однако ясно одно: «Хапоэль» уже вышел за рамки привычного и смотрит гораздо шире. Возможно, именно в этом новом векторе, ведущем через Восточную Европу, клуб видит своё ближайшее будущее.