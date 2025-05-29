Чемпион НБА раскритиковал Луку Дончича

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал 26-летнего словенского защитника Луку Дончича из «Лос-Анджелес Лейкерс».

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