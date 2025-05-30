Чемпион НБА вспомнил, как Джордан пришел к команде, чтобы преподать урок

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, чемпион 2003 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Стивен Джексон вспомнил, как легенда НБА Майкл Джордан пришёл на тренировку команды «Шарлотт Хорнетс», владельцем которой он тогда был.

© Чемпионат.com