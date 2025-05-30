Президент РФБ поделился выводами от жизни в США

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью Елены Весниной поделился, чему его научила жизнь в США.

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Бывший баскетболист заявил, что повзрослел в Штатах, так как там у него родились дети и он стал более ответственным.

«Здесь ты был все-таки еще молодой парень, который, как мы говорили, с ветром в голове», — поделился он.

Ранее Кириленко назвал плюс отъезда молодых российских игроков в США. Он заявил, что за рубежом россияне смогут получить международный опыт.

Большую часть своей баскетбольной карьеры Кириленко провел в США. После отъезда из России, где до 2001 года он выступал за московский ЦСКА, форвард на протяжении 10 лет играл за клуб «Юта Джас» (2001-2011 годы). Также Кириленко играл за «Миннесоту Тимбервулвс» (2012-2013).