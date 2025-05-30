Лидер БК ЦСКА перейдет в «Дубай»

Сербский разыгрывающий московского ЦСКА Алекса Аврамович станет игроком «Дубая». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист авторитетного издания Eurohoops Арис Баркас. По его сведениям, московский клуб получит отступные за 30-летнего игрока.

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Аврамович перешёл в ЦСКА летом прошлого года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алекса принял участие в 50 матчах, в которых в среднем набирал 12,5 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 3,3 передачи.

Напомним, «Дубай» присоединится к Евролиге с сезона-2025/2026. Турнир будет расширен с 18 до 20 участников.