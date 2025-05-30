Три российских баскетболиста попали в топ-55 рейтинга ESPN перед драфтом НБА

Популярное издание ESPN обновило свой рейтинг баскетболистов, выставивших свои кандидатуры на драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года. Сразу три российский баскетболиста — Егор Дёмин, Владислав Голдин и Виктор Лахин — оказались в топ-55.

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Рейтинг проспектов НБА — 2025 по версии ESPN:

1. Купер Флэгг.

2. Дилан Харпер.

3. Эйс Бэйли.

4. Вальдес Эджкомб-младший.

5. Тре Джонсон.

6. Каман Малуоч.

7. Джеремайя Фирс.

8. Кон Нуппель.

9. Ноа Эссенг.

10. Каспарас Якучионис.

11. Егор Дёмин.

...

50. Владислав Голдин.

...

53. Виктор Лахин.

Самое мероприятие драфта запланировано на 25 и 26 июня. В первый день будут выбраны игроки первого раунда, а на следующий — второго.