В «Нью-Йорке» выразили недовольство игрой Карла-Энтони Таунса

Популярное североамериканское спортивное издание The Athletic опубликовало материал, посвящённый «Нью-Йорк Никс» после их вылета из плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В статье отмечается, что некоторые игроки команды остались недовольны выступлением центрового Карла-Энтони Таунса.

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«В течение всего сезона игроки «Никс» публично намекали, что их нестабильность во многом связана с недостатком общения внутри команды. В кулуарах же и игроки, и тренеры высказывали недовольство оборонительными привычками Таунса — речь шла не столько о его уровне мастерства, сколько о подходе к игре в защите.

Слишком часто Таунс неправильно исполнял оборонительные установки, не объясняя причины своих действий. Со временем это стало повторяющейся проблемой, и в команде начали опасаться, что Таунс не осознаёт всей важности этой составляющей игры», — сказано в статье.