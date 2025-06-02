УНИКС стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ

Казанский УНИКС обыграл краснодарский «Локомотив‑Кубань» в четвертом матче серии и стал бронзовым презером Единой лиги ВТБ по баскетболу.

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Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 104:96 (18:19, 21:24, 20:21, 18:13, 13:13, 14:6) в пользу гостей. Самым результативным игроком матча стал баскетболист УНИКСА Антониус Кливленд, набравший 25 очков. У «Локомотива‑Кубани» по 23 очка в активе Маркуса Кина и Маркоса Найта.

Казанцы победили в серии до трех побед со счетом 3–1.

УНИКС завершил регулярную часть чемпионата на третьем месте. Команда из Казани стала бронзовым призером Единой лиги в пятый раз в истории.