Гомельский назвал клубы НБА, которые больше всего подходят Егору Демину

Известный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский назвал клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которые больше всего подходят для выступлений одному из участников драфта НБА соотечественнику Егору Дёмину.

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«По манере игры клуба Дёмину больше подошли бы «Хьюстон» и Портленд», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Сезон-2024/2025 Дёмин провёл в студенческой американской лиге NCAA, выступая за университет Бригама Янга (BYU). Команда с Егором во главе добралась до стадии Sweet 16 в плей-офф турнира.

После сезона Дёмин выставил свою кандидатуру на драфт НБА, который в этом году состоится в ночь с 25 по 26 июня.