Адвокат семьи Тиммы: если обнародую информацию, Седоковой конец

Адвокат семьи Тиммы: если обнародую информацию, репутации Седоковой конец. Пока жду
Адвокат семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова дала комментарий по поводу досудебной претензии, которую она отправила бывшей жене Яниса певице Анне Седоковой.
«Они просто отморозились и молчат, никакой реакции на претензию нет. Я даже вчера связывалась с тётей Анны, она живеёт в Томске. Обратилась к ней с просьбой передать Анне, что я не обнародую пока некую информацию, ещё жду. Но если обнародую, то её репутации придёт конец. Речь идёт не о переписке с Янисом. Это другое, что мы собирали по крупицам, смогли восстановить. Откуда я узнала про то, что у них было много совместных квартир? При открытии наследственного дела мы выяснили, какое имущество было и что с ним стало. Учитывая, что родственники Анны тоже молчат, мы пришли к выводу, что она их заинтересовала финансово» — приводит слова Гавриловой Woman.
Напомним, тело Тиммы было найдено в ночь на 17 декабря мск. Его обнаружили в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. Рядом лежал телефон, а на заставке был номер Седоковой и просьба ей позвонить. Пара состояла в браке с 2020 года. В этом году они развелись. По версии следствия, спортсмен совершил самоубийство.