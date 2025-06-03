Чемпиона НБА выселили на улицу

Чемпиона НБА и бывшего игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламара Одома выселили из дома.

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По информации New York Post, бывшего баскетболиста выгнали на улицу из дома в Лос-Анджелесе за то, что он не смог оплатить арендную плату в размере $ 45 тыс. в месяц.

Напомним, Одом несколько раз лечился от различных зависимостей уже после окончания игровой карьеры, а также чуть не умер из-за запрещённых веществ, пережив клиническую смерть.

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За время выступления в НБА, помимо «Лейкерс», Ламар играл за такие команды, как «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 2011 году получил приз лучшему шестому игроку лиги.