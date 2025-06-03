Экс-игрок УНИКСа может перейти в ЦСКА

Бывший разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич может перейти в московский ЦСКА. Об этом информирует «Слободен печат». Сообщается, что армейцы хотят предложить северомакедонскому игроку двухлетний контракт. Сам Димитриевич пока не дал ответа.

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Также отмечается, что на подписание соглашение с Ненадом претендует «Хапоэль» из Тель-Авива.

В настоящий момент Димитриевич является игроком «Олимпии». В сезоне-2024/2025 итальянский клуб не попал в плей-офф Евролиги, заняв 11-е место в регулярном чемпионате — 17 побед и 17 поражений. В УНИКСе Ненад выступал с 2022 по 2024 год.