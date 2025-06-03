Владелец клуба отреагировал на обвинения в намерении изнасиловать дочь соперника

Владелец греческого «Панатинаикоса» Димитрис Яннакопулос выступил с заявлением после обвинений со стороны боссов «Олимпиакоса» Гиоргоса и Панайотиса Ангелопулосов. Ранее сообщалось, что Яннакопулос якобы угрожал подвергнуть сексуальному насилию дочь Гиоргоса.

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