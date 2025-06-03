Стефен Карри рассказал, чем может заняться после завершения карьеры в НБА

Чемпионат.com

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри признался, что после завершения карьеры игрока не исключает возможности работать на телевидении. Спортсмен заявил, что подумает об этом.

Стефен Карри рассказал, чем может заняться после завершения карьеры в НБА
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«Но я бы пока не спешил. Необходимо найти подходящую возможность, потому что во всём, что я делаю, я хочу быть полностью вовлечённым», — приводит слова Карри издание CNBC.

В настоящий момент Карри 37 лет. В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стефен принял участие в 78 матчах, в которых в среднем набирал 24,6 очка, совершал 4,6 подбора и отдавал 5,9 передачи.

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