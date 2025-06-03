ЦСКА разгромил "Зенит" и сравнял счет в "золотой" серии Единой лиги

В финальной серии Единой лиги между действующим обладателем титула ЦСКА и лучшим клубом регулярного сезона 2024/25, санкт-петербургским "Зенитом" воцарилось равенство - 2-2. Во вторник москвичи дома разгромили оппонента с результатом 85:62. Напомним, противостояние идет по схеме "2-2-1-1-1" до четырех побед одного из соперников.

После того как соперники по борьбе за золото обменялись победами на берегах Невы, они перебрались в Москву. И здесь в первый день лета ЦСКА потерпел поражение (83:91). Вчерашний реванш все на той же площадке "Мегаспорта" и в присутствии 8700 болельщиков оказался более чем убедительным.

В подобных сериях разница в счете в конкретном матче особенного значения не имеет, важны просто победы, пусть и с крошечным перевесом, но сегодняшний результат ярко характеризует степень того, как баскетболисты ЦСКА разозлились сами на себя за неудачу при родной аудитории.

После стартовой четверти "красно-синие" оторвались на восемь очков - 22:14. Главный определяющий рывок хозяева совершили уже в следующей десятиминутке, сняв вопросы об исходе матча. На 19-й минуте попадание Тони Джекири означало "плюс 20" для москвичей (45:25), к большому перерыву разница подросла еще на три очка.

Похоже, во время отдыха в раздевалке главный тренер "красно-синих" грек Андреас Пистиолис и его гвардейцы решили не сэкономить силы на будущее, а окончательно добить соперника. Отрыв под занавес третьей четверти увеличился до 35 очков и был двукратным (70:35). Лишь в концовке московская команда чуть сбавила обороты.

Лучшими бомбардирами у победителей стали Каспер Уэйр (16 очков) и Антон Астапкович (13).

Пятый матч состоится 6 июня в Питере.