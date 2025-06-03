Андрей Воронцевич: интрига в финале Единой лиги сохраняется

Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич прокомментировал поражение в четвёртом матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА (62:85, 2-2 в серии).

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«Прежде всего, поздравляю ЦСКА с победой. Проигрывать 41 очко по ходу встречи непозволительно. Будем разбирать, сейчас одни эмоции, о том, что нужно что-то перестраивать. Немножко не хватило настроя. У нас нет некоторых игроков, желаю им скорее восстановиться. Будем разбирать и проводить работу над ошибками. Конечно, проигрывать никому не нравится, никто не любит это дело, но сейчас 2-2, интрига сохраняется. Готовимся к следующему матчу, так как до него останется всего три дня. Особо расстраиваться не стоит, нужно забыть как страшный сон и идти дальше», — приводит слова Воронцевича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

ЦСКА сравнял счёт в серии — 2-2.

Пятая встреча серии состоится 6 июня в Санкт-Петербурге. Напомним, финальная серия проходит в формате до четырёх побед.