Гомельский ответил фанату, заявившему о предвзятости судей к «Зениту»

Популярный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о четвёртом матче финальной серии Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Зенитом». Игра прошла вчера, 3 июня, в Москве и завершилась уверенной победой красно-синих со счётом 85:62. Счёт в серии стал 2-2. Также Гомельский ответил на вопрос судейства в матче.

© Чемпионат.com