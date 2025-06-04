Подросток рассказал о встрече с Вембаньямой на улице

Подросток Миллер Борушко рассказал, как встретил на улице звёздного игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньяму. Борушко в тот моменту был на баскетбольной площадке и бросал мяч. Вембаньяма предложил присоединиться, после чего оба посоревновались в бросках.

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