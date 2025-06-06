Экс-игрок НБА вспомнил о гневе удаленного баскетболиста

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Ричардсон вспомнил об инциденте с товарищем по команде Дэнни Фортсоном, который произошёл на одной из встреч в начале 2000-х. Спортсмены тогда выступали за «Голден Стэйт Уорриорз».

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