Атакующий защитник Дженкинс покинул «Локомотив‑Кубань»

Атакующий защитник Джон Дженкинс покинул краснодарский «Локомотив‑Кубань» по истечении срока действия контракта, сообщает пресс‑служба клуба.

© ПБК «Локомотив-Кубань»

Баскетболист присоединился к краснодарской команде в марте 2025 года. В минувшем сезоне 34‑летний американец провел 19 матчей, в которых в среднем он набирал 4,1 очка за матч.

Дженкинс был выбран в первом раунде 2012 года под 23‑м номером «Атлантой Хокс». Также в НБА Дженкинс выступал за «Даллас», «Финикс», «Вашингтон» и «Нью‑Йорк Никс». На его счету в общей сложности 179 матчей, включая восемь игр в плей‑офф.

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