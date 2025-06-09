Гилджес-Александер прокомментировал победу «Оклахомы» во 2-м матче финала с «Индианой»

Разыгрывающий и лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер после второго матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (107:123, 1-1) отреагировал на победу своей команды.

«Нельзя просто нанести первый удар — нужно биться до конца, атакуя снова и снова. И сегодня мы именно так и поступили: нанесли достаточно ударов, чтобы одержать победу», — заявил Гилджес-Александер во время послематчевой пресс-конференции.

Гилджес-Александер провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 34 очка (11 из 21 с игры, где 1 из 4 — трёхочковые; 11 из 12 — со штрафных), сделав восемь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».