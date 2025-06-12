«Индиана» обыграла «Оклахому» и вышла вперёд в серии финала плей-офф НБА

В ночь с 11 на 12 июня мск на паркете арены «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианаполисе (США, штат Индиана) завершился третий матч финальной серии плей-офф НБА между клубами «Индиана Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 116:107 и лидируют в серии со счётом 2-1 (111:110, 107:123, 116:107).

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Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин, на счету которого 27 очков, четыре подбора и один ассист. Тройку лучших по количеству набранных очков дополнили баскетболисты «Оклахомы» — лёгкий форвард Джейлен Уильямс (26 очков, шесть подборов и три результативные передачи) и разыгрывающий защитник Шей Гилджес-Александер (24 очка, восемь подборов и четыре ассиста).

Четвёртая игра серии финала плей-офф НБА между «Пэйсерс» и «Тандер» также пройдёт в Индианаполисе в ночь с 13 на 14 июня мск.