Гомельский оценил победу ЦСКА в финале Единой лиги с «Зенитом»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о победе ЦСКА в финальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Вчера, 9 июня, состоялся шестой матч серии, оказавшийся решающим. Армейцы победили со счётом 96:73 и стали обладателями золотых медалей.

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