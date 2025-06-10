Эксперт составил топ-15 игроков НБА, не включив в него Леброна Джеймса

Популярный североамериканский журналист и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Билл Симмонс в конце мая составил рейтинг топ-15 лучших игроков североамериканской лиги.

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Свой рейтинг Симмонс представил в виде пирамиды. В её основании он указал Кейда Каннингема («Детройт Пистонс»), Энтони Дэвиса («Даллас Маверикс»), Карла-Энтони Таунса («Нью-Йорк Никс»), Эвана Мобли («Кливленд Кавальерс») и Джейлена Уильямса («Оклахома-Сити Тандер»). На уровне выше расположились Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Донован Митчелл («Кливленд»), Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс») и Джейлен Брансон («Нью-Йорк»). Ещё выше – Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс» и Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»). Затем – Шей Гилджес-Александер («Оклахома») и Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»). И в самой вершине – Никола Йокич («Денвер Наггетс»).

Отметим, что места в топ-15 в рейтинге Симмонса не нашлось лидеру «Лейкерс» Леброну Джеймсу.