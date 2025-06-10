Американский легионер БК ЦСКА ответил, пожал бы руку Владимиру Путину

Американский разыгрывающий защитник ЦСКА Каспер Уэйр поделился эмоциями после победы в Единой лиге ВТБ сезона-2024/2025. В серии за первое место армейцы встречались с «Зенитом» и одолели соперников в шести матчах (4-2). Также Каспер признался, что хотел бы встретиться с Владимиром Путиным в Кремле и с удовольствием пожал бы президенту России руку.

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