Айзея Томас назвал идеальный вариант для будущего Янниса Адетокунбо

Бывший разыгрывающий Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Айзея Томас выразил мнение, что тяжёлому форварду и лидеру «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо стоит перейти в клуб из крупного рынка.

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