Эксперт предположил, какой клуб НБА подойдет Егору Демину

Эксперт ESPN US Джонатан Гивони поделился прогнозом относительно выбора российского игрока Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. К своему прогнозу эксперт подошёл с учётом двух вариантов: выбора команд исходя из их потребностей и выбора наилучшего игрока из имеющихся. По мнению специалиста, Егор будет выбран под 11-м номером.

© Чемпионат.com