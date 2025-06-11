Эксперт назвал команду НБА, которая на драфте должна выбрать Демина

Эксперт ESPN US Джереми Ву дал прогноз относительно выбора 19-летнего российского баскетболиста Егора Дёмина на драфте НБА 2025 года. К своему прогнозу эксперт подошёл с учётом двух вариантов: выбора команд исходя из их потребностей и выбора наилучшего игрока из имеющихся. По мнению специалиста, Егор будет выбран под 13-м номером.

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