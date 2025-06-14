«Всё решено». Баркли сделал категоричное заявление после 4-го матча «Индиана» — «Оклахома»

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли подвёл итоги четвёртого матча финальной серии плей-офф НБА между «Индианой Пэйсерс» и «Оклахома-Сити Тандер», который завершился победой «Оклахомы» со счётом 111:104 (2-2).

«Мне кажется, у них [«Пэйсерс»] действительно проблемы. Когда соперник прижат к стенке, нужно добивать его, использовать свой шанс. Если бы они повели в серии 3-1, их положение было бы практически безупречным. Но теперь серия возвращается в Оклахому, а у «Тандер», на мой взгляд, команда сильнее. Они вернулись к своему основному стартовому составу, и в следующем матче будут выглядеть лучше.

К тому же они понимают, что нужно больше задействовать скамейку и придерживаться того стиля, который привёл их в финал НБА. Они снова сделают ставку на габаритных игроков, чтобы доминировать на щитах, как раньше. Серия возвращается в Оклахому, и, по-моему, всё уже решено. Сегодняшний матч был ключевым для обеих команд», — заявил Баркли в эфире NBA TV.