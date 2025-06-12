Стоякович рассказал, как агент Леброна «ограничил» возможности одного из клубов НБА

Член Зала славы ФИБА и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Предраг Стоякович прокомментировал деятельность известного агента Рича Пола, представляющего интересы Леброна Джеймса, в контексте последних трансферных событий, связанных с «Сакраменто Кингз».

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