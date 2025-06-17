Мэджик Джонсон намекнул на возможную покупку клуба НБА

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), член Зала славы баскетбола и легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон в беседе с журналистом и ведущим Стивеном Эй Смитом в программе First Take на ESPN намекнул на то, что не против стать владельцем «Нью-Йорк Никс».

© Чемпионат.com

— Если ты собираешься вернуться, то есть только одно место? Тебя не интересует никто, кроме «Лейкерс», верно?

— Меня интересует «Лейкерс». Но я могу заинтересоваться другим клубом, в зависимости от того, кто является владельцем. Если Долан когда-нибудь выставит «Никс» на продажу, я буду первым в очереди [на покупку]. «Никс» — это «Никс». Нью-Йорк — это Нью-Йорк. Мне нравилась реакция болельщиков, этот город был «в огне».