В Единой лиге пройдет новый международный внутрисезонный турнир

Во вторник, 17 июня, в Москве прошло заседание Совета Единой лиги ВТБ, в котором приняли участие руководство турнира, представители клубов-участников и члены федераций играющих стран. Представители Совета встретились в преддверии сезона-2025/2026 и приняли решение о проведении нового внутрисезонного турнира.

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В пресс-релизе турнира сообщается, что Единая лига совместно со своим партнёром проведёт Кубок, в котором примут участие шесть российских и две иностранные команды. Матчи пройдут с октября 2025 года по март 2026 года, победитель определится в формате Финала четырёх. Новый Кубок станет пилотным проектом, во время которого Единая лига совместно с партнером реализует новые маркетинговые инструменты.