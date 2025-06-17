Чемпион НБА назвал своего идола. Это не Майкл Джордан

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио» Стивен Джексон отдал должное легендарному игроку «Чикаго Буллз» Майклу Джордану, но рассказал, почему восхищался не менее легендарным Коби Брайантом, игравшим за «Лос-Анджелес Лейкерс».

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