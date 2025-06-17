Кущенко объяснил, почему Суперкубок Единой лиги пройдет в Белграде

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что считает Белград самым баскетбольным городом Европы, а в Сербии с уважением и интересом относятся к российскому баскетболу, поэтому именно там состоится Суперкубок лиги.

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Во вторник в Москве прошел совет Единой лиги, где было утверждено количество участников нового сезона (11 клубов), принято решение о том, что Суперкубок Единой лиги впервые будет проведен в Сербии, а также было объявлено о создании нового внутрисезонного турнира с участием иностранных команд.

— Почему Суперкубок в Белграде?

— Сербия — баскетбольная страна. Белград — самый баскетбольный город Европы, где с уважением относятся к нам, нашей лиге, внимательно следят, покупают права на показ нашего баскетбола.

— Какие отношения с Евролигой? Они не включили ЦСКА в ролик о 25‑летии…

— Они страдают от того, что мы не играем. Неуважение к ЦСКА они проявили, но это их проблемы. Какое‑то время было ожидание, но это в прошлом. У нас отличный чемпионат. Наши клубы поддерживают конкуренцию. Если появятся альтернативные соревнования, наши клубы готовы будут там участвовать, — передает слова Кущенко корреспондент «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ чемпионом стал ЦСКА, обыгравший в финале «Зенит» (4–2).