«Зенит» официально объявил о расставании с главным тренером Хавьером Паскуалем. Клуб предложил специалисту остаться в команде на другой должности, однако Паскуаль решил попробовать вернуться в Евролигу. Испанский тренер возглавил петербургский клуб в феврале 2020 года, сменив Жоана Плазу, и за 5,5 лет работы добился значительных успехов.

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Под руководством Паскуаля «Зенит» впервые в своей истории стал чемпионом Единой лиги в сезоне 2021/22, когда команда сумела сохранить большинство легионеров и в финальной серии обыграла ЦСКА со счётом 4-3. С тех пор клуб регулярно доходил до полуфиналов и финалов, однако не повторял успеха в чемпионате. При Паскуале команда установила клубные рекорды, включая рекордную победную серию из 25 матчей, одержала первые в истории победы в регулярном сезоне и дважды выиграла Суперкубок.

Хавьер Паскуаль дважды признавался лучшим тренером Единой лиги — в 2021 и 2025 годах, а также дважды возглавлял одну из команд на Матче звёзд (в 2021 и 2024 годах). Его уход знаменует конец успешной эры для «Зенита», который теперь будет искать нового наставника для продолжения борьбы за титулы.

Паскуаль - единственный тренер, который приводил баскетбольный «Зенит» к золотым медалям.