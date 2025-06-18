Алексей Швед ответил, чем российский баскетбол отличается от НБА

Российский разыгрывающий Алексей Швед ответил на вопрос по поводу разницы между российским баскетболом и Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

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«В НБА — лучшие игроки в мире. Если говорить про Европу, то там больше играют головой и комбинациями. В российской лиге можно шесть иностранцев, все остальные — россияне. Не могу сказать, что играем больше в атлетичный баскетбол, больше как европейский. Сейчас уровень не такой, который был раньше при Евролиге, а там были топовые игроки, иностранцы. Сейчас не все хотят приезжать. Комфортнее ли, когда меня окружают сильные баскетболисты? Да, я много лет отыграл в Евролиге, показывал хороший баскетбол, становился самым результативным, [лучшим] по передачам. Было интересно, сейчас этого нет, это плохо сказывается не только на баскетболе, но и других видах спорта. Но считаю, что Единая лига всё равно интересна, её больше показывают по российскому ТВ, сделали больше матчей. В этом году мы отыграли 60 матчей, больше, чем любая европейская команда. В плей-офф сделали серии до четырёх побед», — сказал Швед в подкасте Фёдора Смолова.

В НБА Швед выступал за «Миннесоту Тимбервулвз», «Хьюстон Рокетс» и «Нью-Йорк Никс».