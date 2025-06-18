УНИКС объявил о переходе первого новичка в межсезонье

24-летний защитник Иван Белоусов стал первым новичком УНИКСа в межсезонье. Как информирует пресс-служба казанского клуба, стороны заключили соглашение по схеме «1+1».

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«Благодарен УНИКСу за возможность играть в одном из сильнейших клубов страны и бороться за чемпионство. Для меня это очень серьёзный шаг в карьере. Чрезвычайно рад, что смогу попробовать свои силы в такой команде. С нетерпением жду начала сезона», — сказал Белоусов.

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ Белоусов выступал за МБА-МАИ. Спортсмен принял участие в 41 матче, где в среднем набирал 5,2 очка, совершал 1,5 подбора и отдавал 1,5 передачи.

В минувшем сезоне казанцы заняли третье место по итогам регулярного чемпионата, а в матче за бронзовые медали победили краснодарский «Локомотив-Кубань».